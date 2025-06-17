وكالة تسنيم: صاروخ إيراني يصيب هدفا وسط إسرائيل

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام عبرية، بأن أحد الصواريخ الإيرانية أصاب هدفاً في وسط "إسرائيل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وأسدود وعسقلان، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات عنيفة، يُرجح أنها ناجمة عن سقوط صواريخ أُطلقت من إيران.

وبحسب "تسنيم"، أقرت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن إيران استخدمت صواريخ كروز في هذا الهجوم، في خطوة اعتُبرت تصعيداً مفاجئاً، خصوصاً في ظل غياب التحذيرات المسبقة للسكان في المناطق المستهدفة.

وفي أحدث التطورات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم الأخير تضمن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه أهداف داخل الأراضي المحتلة، دون أن تُعرف حتى الآن حصيلة الخسائر البشرية أو المادية.