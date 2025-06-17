ترامب يرفض انتقادات حليفه المحافظ تاكر كارلسون بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران

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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات التي وجهها إليه حليفه المحافظ تاكر كارلسون بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني.

ووصف مقدم البرامج السابق في قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي ترامب في النشرة الإخبارية التي يقدمها للمشتركين بأنه "متواطئ في فعل الحرب".

وقال ترامب للصحفيين وإلى جانبه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "لا أعرف ما الذي يقوله تاكر كارلسون. دعه يذهب إلى شبكة تلفزيونية ويقولها حتى يستمع الناس".

وتمت الإطاحة بكارلسون، الذي قدم لسنوات برنامجا شهيرا في وقت الذروة في قناة فوكس نيوز، في عام 2023 وسط سلسلة من الأخبار القانونية السيئة للشبكة.

وكان هناك بعض الجدل بين مؤيدي ترامب حول المدى الذي يجب أن يذهب إليه الرئيس في دعم إسرائيل.