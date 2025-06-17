 زكي عبد الفتاح: حارس إنتر ميامي ليس مميزا.. وهذه نصيحتي للأهلي أمام بالميراس - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 5:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زكي عبد الفتاح: حارس إنتر ميامي ليس مميزا.. وهذه نصيحتي للأهلي أمام بالميراس

الشروق
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 4:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 4:53 م

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق إن أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي الأمريكي ليس مميزاً ولكن التوفيق حالفه أمام الأهلي بصورة كبيرة.

وأشار عبد الفتاح عبر برنامج "صوت الملعب" بإذاعة "الشباب والرياضة " مع الإعلامي محمد فاروق إلى أوستاري ارتكب أخطاء فادحة في الموسم الحالي وقبل بطولة كأس العالم مباشرة.

وأكد أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كان في قمة تركيزه وتوفيقه أمام إنتر ميامي وأبعد فرصة خطيرة للفريق الأمريكي قبل النهاية.

وأضاف:" الشناوي كان مستواه متراجعاً في الموسم الماضي لكنه كان في قمة الأداء خلال مباراة إنتر ميامي والتوفيق حالفه أيضاً".

ونصح زكي عبد الفتاح الأهلي بتهدئة إيقاع اللعب في لقاء بالميراس لأن الفريق البرازيلي يملك سرعات كبيرة وسيرهق الأهلي.


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