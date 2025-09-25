 معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا تتوقع نموًا اقتصاديًا أقوى عام 2026 - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 12:53 م القاهرة
معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا تتوقع نموًا اقتصاديًا أقوى عام 2026

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 12:45 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 12:45 م

تتوقع معاهد اقتصادية ألمانية رائدة نموًا أقوى للاقتصاد الألماني بنسبة 1.3% العام المقبل، معلنة أن الاقتصاد الألماني بدأ يتعافى من ركوده، داعية في المقابل الحكومة الألمانية إلى تطبيق إصلاحات هيكلية شاملة.

وبالنسبة لعام 2025، توقعت المعاهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وهو معدل أعلى من 0.1% التي توقعتها في أبريل الماضي.

ودعا خبراء الاقتصاد في تلك المعاهد الحكومة الاتحادية الألمانية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية، محذرين من أن الزخم الاقتصادي قد لا يدوم بدون ذلك.

يُذكر أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشًا خلال عامي 2023 و2024، وسط ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الطلب، وزيادة المنافسة من الخارج.

