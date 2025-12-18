سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• مديرية الموارد المائية أعلنت عودة جريان النهر نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة وأعمال التعزيل المنفذة في عدد من المواقع

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، عودة جريان المياه في مجرى نهر "الكبير الشمالي" إثر الأمطار الغزيرة وأعمال الصيانة المنفذة في عدة مواقع.

وأوضحت المديرية في بيان الخميس على قناة المحافظة على منصة "تلغرام" أن عودة جريان النهر تأتي بعد "انقطاع طويل".

وأشارت إلى أن عودة الجريان جاءت "نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة وأعمال التعزيل المنفذة في عدد من المواقع، بما يسهم في دعم الواقع الزراعي وتحسين الجاهزية لموسم الأمطار".

وبدأ الانقطاع الملحوظ والتراجع الحاد في منسوب النهر منذ ربيع العام الجاري، وتحول في بعض أجزائه إلى مجرى جاف تماما خلال أشهر الصيف والخريف الماضية.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لنهر "الكبير الشمالي" في كونه الشريان المائي الأضخم في المنطقة الساحلية السورية، حيث يروي مساحات زراعية شاسعة تراوح بين 15 إلى 20 ألف هكتار في سهول اللاذقية.

ويُعد النهر ركيزة أساسية لتأمين مياه الري لمحاصيل استراتيجية، بالإضافة إلى دعم قطاع البيوت البلاستيكية الذي يمثل "سلة غذاء" رئيسية للمنطقة، فضلا عن دوره المحوري في تغذية المخزون الجوفي للآبار في القرى والبلدات الواقعة على طول مجراه.

وينبع نهر الشمالي الكبير من سلسلة الجبال الساحلية شمالي سوريا ويمتد بطول 56 كيلومترا ليصب في البحر المتوسط جنوب محافظة اللاذقية.