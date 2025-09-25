العاصفة راجاسا تتجه غربا على طول الساحل الجنوبي للصين نحو فيتنام

اتجهت العاصفة الاستوائية راجاسا، التي ضعفت بعض الشيء، باتجاه الغرب اليوم الخميس، بطول الساحل الجنوبي للصين نحو فيتنام، بعدما غمرت مياه الفيضان الشوارع والمنازل في مقاطعة قوانجدونج، كما تم تسجيل سقوط وفيات في تايوان والفلبين في وقت سابق من الأسبوع.

وفي مدينة يانججيانج بمقاطعة قوانجدونج، تضررت أكثر من 10 آلاف شجرة، وطفت أغصانها فوق المياه في الشوارع التي غمرها الفيضان.

وذكرت صحيفة "يانججيانج ديلي" أن فرق الإنقاذ استخدمت الحفارات لرفع الأشجار المتساقطة، وعملت على فتح الطرق المسدودة.

وتعرض ما يقرب من نصف مليون منزل لانقطاع التيار الكهربائي، ولا يزال أكثر من ثلث هذه المنازل بدون كهرباء حتى صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وانقطعت الاتصالات مع السكان في بعض الجزر بمدينة جيانجمن، بحسب ما أوردته صحيفة "ساذرن ويكلي".