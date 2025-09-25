 خشية الاعتقال.. طائرة نتنياهو تغير مسارها نحو نيويورك - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 11:43 ص
خشية الاعتقال.. طائرة نتنياهو تغير مسارها نحو نيويورك

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:29 ص | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:29 ص

سلكت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسارًا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن طائرة نتنياهو اختارت مسارا فوق البحر المتوسط بدل أوروبا.

ولوحظ عبر الموقع استخدام الطائرة المجال الجوي لليونان وإيطاليا دون الدخول في المجال الجوي لفرنسا.

وذكر إعلام إسرائيلي أن الطائرة اختارت هذا المسار بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

