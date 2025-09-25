سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلكت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسارًا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن طائرة نتنياهو اختارت مسارا فوق البحر المتوسط بدل أوروبا.

ولوحظ عبر الموقع استخدام الطائرة المجال الجوي لليونان وإيطاليا دون الدخول في المجال الجوي لفرنسا.

وذكر إعلام إسرائيلي أن الطائرة اختارت هذا المسار بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.