رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% للعام الجاري 2025.

جاء ذلك في تقرير نشره البنك، الخميس، بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"، الذي يغطي الدول التي يعمل فيها.

وعدَّل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد التركي برفعها بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 3.1% العام الجاري، وفقا للتقرير.

وأوضح أن العوامل الرئيسية في رفع توقعاته هي انخفاض حدة التوتر في سوريا ومنطقة القوقاز، وتوثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتطورات في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والدفاع في تركيا.

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام المقبل بمقدار 0.7 نقطة ليبلغ 3.5%.

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف، تأسس عام 1991، ومقره في العاصمة البريطانية لندن، ويهدف إلى المساعدة في بناء اقتصادات السوق عن طريق الاستثمار.

ويتجاوز إجمالي استثمارات البنك في تركيا 22.4 مليار يورو، وتبلغ محفظته الاستثمارية الحالية فيها حوالي 8 مليارات يورو.