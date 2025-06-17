إيران تبدأ تنفيذ موجة جديدة من الهجوم على إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت إيران تنفيذ موجة جديدة من الهجوم على إسرائيل، ضمن التصعيد المستمر وتبادل الهجمات بين الجانبين.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، زاعمًا أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض ما سماه التهديد.

ودعا الجيش، الإسرائيليين التوجه المناطق المحمية في إشارة إلى الملاجئ فورًا.

بدورها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش بدوي صفارات الإنذار في مناطق وسط وجنوب إسرائيل.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا.

فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.