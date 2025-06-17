ترامب يلمح إلى تمديد المهلة أمام مالك تيك توك لبيع التطبيق الصيني

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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى أنه من المرجح أن يمدد الموعد النهائي أمام مالك تيك توك الصيني للتخلي عن التطبيق الشهير لنشر الفيديوهات.

وكان ترامب قد وقع أمرا في أوائل أبريل لإبقاء تيك توك قيد التشغيل لمدة 75 يوما أخرى بعد تجميد صفقة محتملة لبيع التطبيق لمالكين أمريكيين.

وردا على سؤال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة عما إذا كان الموعد النهائي سيمدد مرة أخرى، أجاب ترامب "ربما نعم، نعم".

وتابع "ربما يجب الحصول على موافقة الصين ولكن أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس شي جين بينج سيوافق عليها في النهاية".

وإذا أعلن عن ذلك، فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يمدد فيها ترامب الموعد النهائي.