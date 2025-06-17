هولندا تنصح بابعاد الإطفال دون 15 عاما عن تيك توك وإنستجرام

نصحت الحكومة الهولندية، الآباء اليوم الثلاثاء، بعدم السماح للأطفال دون سن 15 عاما باستخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام، مشيرة إلى مشاكل نفسية وجسدية بين الأطفال الذين يستخدمونها، بما في ذلك نوبات الهلع والاكتئاب وصعوبات النوم.

كما شجعت وزارة الصحة الآباء على الحد من الوقت الذي يقضيه أطفالهم في استخدام الأجهزة الإلكترونية، وإبعاد الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة عن غرف النوم، وتخصيص 20 دقيقة للنظر في الشاشة تليها ساعتان من اللعب في الخارج.

وذكر فنسنت كاريمانس، نائب وزير الشباب والرياضة المؤقت، في رسالة إلى البرلمان، أن التوجيه "يمنح الأطفال الوقت لمواصلة تطوير المرونة الرقمية ومحو الأمية الإعلامية".

يشار إلى أن كاريمانس هو أحد الوزراء العديدين الذين بقوا في مناصبهم بعد انهيار الحكومة الهولندية في وقت سابق من هذا الشهر بانتظار انتخابات أكتوبر المقبل.

وبحسب متطلبات كل من تيك توك وإنستجرام يجب أن يكون عمر المستخدمين 13 عاما على الأقل.