طلاب الثانوية العامة بمدرسة بن خلدون يستعدون لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بعين شمس

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة العامة إلى مدرسة ابن خلدون الثانوية بحي عين شمس، لأداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد، والاقتصاد والإحصاء للنظام القديم، وذلك في ثاني أيام ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2024-2025.

وحرص أولياء الأمور على الذهاب مع ذويهم إلى المدرسة لدعمهم وتشجيعهم على دخول اللجان لأداء الامتحانات دون خوف أو قلق، حيث جلس البعض بمحيط المدرسة وبيده مصحف لقراءة القرآن الكريم لمساندة ذويهم.

وأجرى أفراد الأمن الإداري بمدرسة ابن خلدون تفتيشا لجميع الطلاب بحثا عن الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية لمنع الغش بينهم، تنفيذا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، لمواجهة الغش بكل الطرق.

وانتشر أفراد الأمن أمام اللجنة لمنع تجمهر أولياء الأمور وتنظيم عملية دخول الطلاب.