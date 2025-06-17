قطر تدين استهدف إسرائيل للمنشآت النووية والنفطية الإيرانية: خطوة غير محسوبة تهدد أمن الطاقة

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نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن متحدث باسم الخارجية القطرية قوله إن "التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، معربا عن إدانتهم الاستهداف الإسرائيلي "غير المحسوب" للمنشآت النووية والنفطية.

وحذر المتحدث باسم الخارجية القطرية من أن "ما فعلته إسرائيل تجاه إيران ستكون له تداعيات على أسعار النفط"، مؤكدا أن "استهداف حقل بارس للغاز في جزئه الإيراني خطوة غير محسوبة وتهدد أمن الطاقة".

وأوضح أن "الأنباء عن طلب إيران وساطة الدوحة لوقف العدوان الإسرائيلي غير دقيقة"، مؤكدا استمرار اتصالات بلاده للتهدئة.

كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن منشآت الطاقة في بلاده "آمنة" وإمدادات الغاز "تسير بشكل طبيعي".