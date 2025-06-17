مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تلغي أكثر من 3000 وظيفة بسبب نقص التمويل

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوم الاثنين، إنها ستجري تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين لديها بسبب نقص حاد في التمويل.



وأشارت إلى أنه تم تخفيض نحو 50% من المناصب العليا في المقر الرئيسي للمفوضية في جنيف والمكاتب الإقليمية، وهو ما يصل إلى 3500 وظيفة.

وأفادت في بيان صحفي، بأنه تم إلغاء مئات الوظائف المؤقتة مما ساعد في خفض إجمالي نفقات الموظفين بنحو الثلث.

وتساعد المفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين قسرا داخل بلدانهم.

وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "في ضوء الحقائق المالية الصعبة، فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مضطرة إلى تقليل النطاق العام لعملياتها".

وأضاف غراندي: "سنركز جهودنا على الأنشطة التي لها أكبر تأثير على اللاجئين".

وتسبب تعليق الرئيس دونالد ترامب للمساعدات الخارجية الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري في التأثير سلبا على مفوضية اللاجئين وغيرها من وكالات الأمم المتحدة بقوة.