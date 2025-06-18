وزير الرياضة يناقش مع اتحاد البادل ترتيبات استضافة البطولة الدولية

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل برئاسة أحمد غتوري، رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة الدولية للبادل، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 125 فريقًا من مختلف دول العالم، في واحدة من أكبر البطولات الدولية التي تستضيفها مصر في رياضة البادل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن رياضة البادل تشهد نموًا وانتشارًا واسعًا في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا حرص الوزارة على دعم هذه اللعبة وتنظيم المزيد من البطولات المحلية والدولية للمساهمة في نشرها على نطاق أوسع، واكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نعمل على التوسع في إنشاء ملاعب البادل داخل المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى إدراجها ضمن مكونات مراكز التنمية ومراكز الشباب في أنحاء الجمهورية، بما يواكب التطور العالمي في الرياضات الحديثة".

كما أشار الوزير إلى سعي الوزارة لتطوير اللعبة على المستوى المحلي من خلال إنشاء أكاديميات متخصصة تستوعب المواهب وتُعِدّ كوادر قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

من جانبه، وجه أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل، الشكر والتقدير لأشرف صبحي على الدعم اللامحدود الذي توليه الوزارة لرياضة البادل في مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة انتشار اللعبة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة الدولية للبادل تُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة اللعبة على الساحة العالمية، وتكثف حضور اللاعبين المصريين في المنافسات الدولية، بما يسهم في تطوير أدائهم ورفع تصنيفهم العالمي.

وتقام منافسات البطولة الدولية للبادل، على ملاعب نادي سبورتنج الجديدة، والتي تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي للبادل، وتمثل إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في محافظة الإسكندرية، وقد افتتح وزير الشباب والرياضة هذه الملاعب مطلع الأسبوع الجاري.