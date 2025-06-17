وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع سير العمل بمبادرة من بدري أمان بمستشفى فاقوس المركزي

تابع الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" من مستشفى فاقوس المركزي، وذلك في يومها الرابع، والتي انطلقت يوم السبت الماضي بالمحافظة.

تستمر الحملة لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس القادم 19 يونيو 2025، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة منى عبدالعزيز، مديرة إدارة فاقوس الصحية، والدكتور محمد عرفات، مدير المستشفى المركزي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتي تضم مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية "الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم" بأعلى معايير الجودة وعلى أوسع نطاق لوصول الخدمة واستفادة أكبر عدد من المواطنين.

وتُعد مبادرة "من بدري أمان" ضمن حزمة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بهدف تقديم خدمات مبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، لأكبر عدد من المواطنين من السيدات والرجال، بمتابعة من الدكتورة مريم محمود، مديرة المبادرات بالمديرية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال زيارته لمستشفى فاقوس المركزي، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم المرور على أماكن استقبال المواطنين، وتقديم خدمات المبادرة، والتي تضم خدمات الفحص الطبي والتوعية الصحية، وكذلك استكمال الفحوصات الطبية والعلاجية المتقدمة للحالات المكتشفة، وذلك من خلال 3 مستشفيات رئيسية بالمحافظة، هي "الزقازيق العام، ومنيا القمح المركزي، ومستشفى فاقوس المركزي"، مشيدًا بالإقبال الكبير من المواطنين للحصول على الخدمة، مما يدل على وعي المواطنين بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما تبيّن استنفاد جميع كميات التطعيم الموردة من الوزارة للمحافظة، والخاصة بتطعيم الفتيات من عمر 9–15 عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يُعد المسبب الأول لسرطان عنق الرحم، بعد الإقبال المتزايد عليه.

وأوضح "جميعه" أنه تواصل مع الوزارة لتوفير كميات إضافية، وتمت الإفادة بتوفير كميات منه خلال الفترة القادمة، وكلف وكيل الوزارة مدير المبادرات بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري مستشفيات فاقوس والزقازيق ومنيا القمح، بعمل قوائم انتظار للفتيات الراغبات في التطعيم للتواصل معهن وتطعيمهن كأولوية أولى، في حالة توفيره من الوزارة.

كما حرص «جميعه» على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المبادرة في يومها الرابع، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات لهم، مؤكدًا على الأهمية القصوى لهذه المبادرات الرئاسية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنها تمثل ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على الحفاظ على صحة المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والوصول بها إلى الفئات المستهدفة في مختلف أنحاء الجمهورية.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتكثيف جهود التوعية المجتمعية، وتوفير كافة التسهيلات لفرق العمل بالمبادرة، لافتًا إلى أن مبادرة "من بدري أمان" ستُسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ورفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعيًا جميع أبناء المحافظة إلى التوجه لنقاط الفحص للاستفادة من خدمات المبادرة الرئاسية الجديدة، والتي سيتم تنفيذها خلال 6 أيام فقط بالمحافظة.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن مبادرة "من بدري أمان" يتم تنفيذها في 5 محافظات، هي (الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية)، ويتم خلالها أيضًا فحص السيدات بوحدة الماموجرام المتنقلة لدعم صحة المرأة، والموجودة داخل مستشفى منيا القمح المركزي، والتي تقوم بالفحص المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، خلال الـ6 أيام، وتُقدَّم جميع الخدمات مجانًا بالرقم القومي للمستهدفين.