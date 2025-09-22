أسير إسرائيلي لدى القسام: حكومة نتنياهو تحاول قتلنا

نشرت "كتائب القسام" الاثنين، مقطعا مصورا لأسير محتجز لديها بقطاع غزة، طالب فيه عائلته والرأي العام الإسرائيلي بالاستمرار بالتظاهر من أجل إجبار الحكومة على عقد صفقة تبادل مع حركة "حماس"، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بمحاولة التخلص منهم.

يأتي ذلك مع استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ نحو عامين في قطاع غزة، ومساعيه لاحتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين منه.

وفي المقطع المصور، وجه الأسير ألون أوهام رسالة للإدارة الأمريكية ومبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، طالب فيها بالتوقف عن دعم قرارات نتنياهو الذي وصفه "بالمجنون".

وأضاف: "رسالتي إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف..أرجوك لا تدع نتنياهو يقتلنا.. لا تساعده في ذلك".

وأردف موجها انتقادات حادة لحكومة نتنياهو: "أعلم أن شرطة بن غفير تتعامل معكم (المتظاهرين) كمجرمين".

وشدد "أوهام" الموجود بقطاع غزة منذ 700 يوم، على أن "الأسرى الإسرائيليين تحولوا إلى عبء"، وحذّر من أن "أيامهم الأخيرة قد تكون قريبة".

وقال: "عائلتي أحبائي شكرا لكم، أعلم أنكم تعانون من أجلي، لكن للأسف أصبح دعم الأسرى جريمة".

لكنه توسل إليهم بالاستمرار في التظاهر والتحول إلى عبء على الحكومة، التي قال إنها تحاول التخلص منهم.

وتابع الأسير مخاطبا الجمهور: "أعتذر لأنني أطلب منكم فوق ما تستطيعون، أرجوكم استمروا في التظاهر، فالصور التي نراها (المظاهرات) تمنحنا الأمل والقوة، لكنكم تعلمون أن مصيرنا تحدد وهذه أيامنا الأخيرة".

وأكد أن "الأسرى تحولوا إلى عبء على الحكومة، ولن يعود أحد على قيد الحياة، يحاولون التخلص منهم.. أرجوكم أوقفوهم بأي طريقة".

وأضاف: "أطالب الحكومة الأمريكية بالتوقف عن دعم قرارات المجنون نتنياهو في حربه ضد الشعب الإسرائيلي وضد الأسرى الإسرائيليين"، مؤكدا أنه "سيتسبب في كارثة للجميع".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

والسبت، نشرت "كتائب القسام" صورة تضم عددا من الأسرى الإسرائيليين وقالت إنها "وداعية" مع بدء العملية العسكرية في مدينة غزة.

وتضمنت الصورة 47 أسيرا إسرائيليا وكتب عليها باللغتين العربية والعبرية "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير: صورة وداعية إبان بدء العملية في مدينة غزة".

والخميس، حذرت "كتائب القسام" من أنها لن تكون حريصة على حياة الأسرى الإسرائيليين بمدينة غزة طالما قرر نتنياهو قتلهم بقراره احتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

وقالت "كتائب القسام" في بيان: "أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم".

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهداء و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.