الحزب المصري الديمقراطي يثمن قرار الرئيس بالعفو عن علاء عبد الفتاح و5 من المحكوم عليهم

ثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن ستة من المحكوم عليهم من بينهم الناشط السياسي /علاء عبد الفتاح.

وأوضح الحزب في بيانه المنشور على صفحته الرسمية اليوم أن المطالبة بالإفراجات من أولويات الحزب وكانت ولازالت محل مناشدات وفاعليات متعددة.

كما أكد البيان أن المسار الإيجابي الذي تنتهجه الرئاسة في الآونة الأخيرة خطوة هامة على طريق تعزيز الثقة وبناء مسار جاد نحو انفراجة سياسية حقيقية، يمكن البناء عليها في استكمال مسيرة الإصلاح السياسي بدءًا من الإفراج عن جميع سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في أي دماء وتعزيز التوافق الوطني وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تأكيدًا على أن الوطن في حاجة إلى إعادة التلاحم والتماسك والتضامن في ظل متغيرات الظروف الإقليمية والدولية.