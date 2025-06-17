هجوم سيبراني يعطل خدمات بنك سيباه الإيراني

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أفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، بأن هجومًا إلكترونيًا عطّل خدمات بنك سيباه، اليوم الثلاثاء.

ونوهت الوكالة أن «الهجوم الإلكتروني قد يُعطّل بدوره عمليات محطات الوقود التي يُقدّم لها البنك خدماته»، متوقعًا حل المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعث أحد المواطنين الإيرانيين رسالة صوتية إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، قائلا: «بنك سيباه في إيران خارج نطاق الوصول تمامًا، وعندما ذهبنا إلى فرعه كان مغلقًا».

من جهته، أعلن فريق القرصنة «العصفور المفترس» مسئوليته عن الهجوم السيبراني على بنك سيباه.

وقال في بيان: «لقد دمّرنا جميع بيانات بنك سيباه في عملية سيبرانية»، وذلك حسبما أفادته «إيران إنترناشيونال».

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريح، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرارًا مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.