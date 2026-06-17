المؤشر نيكي الياباني يرتفع مع تقييم المستثمرين لآفاق حرب إيران

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين احتمالات انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وترقبهم قرار السياسة ​النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وعوض المؤشر نيكي خسائره المبكرة ‌وارتفع 0.6 بالمئة إلى 69823.80 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 4024.25.

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا سكيوريتيز "مع اقتراب اجتماع ​مجلس الاحتياطي الاتحادي الليلة، يبدو أن المستثمرين يتبنون موقفا يميل أكثر ​للانتظار والترقب".



وأضاف "مع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط الخام مع ⁠استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط يمثل عاملا إيجابيا لأسعار الأسهم".

وبدأت تفاصيل الاتفاق ​المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب تظهر، مع إعلان الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه يسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

وانخفضت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة في الجلسة ​السابقة لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، قبل أن ​تتعافى قليلا اليوم الأربعاء.

وارتفع 155 سهما على المؤشر نيكي فيما انخفض 68 سهما.

وحققت ‌الأسهم ⁠المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي دعمت مكاسب المؤشر، أداء قويا بشكل عام، إذ قفز سهم ليزرتيك لمعدات فحص الرقائق 13.7 بالمئة وارتفع سهم موراتا للتصنيع، التي تنتج المكونات الإلكترونية، 4.6 بالمئة.



وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية ​سهم مجموعة سوفت بنك ​التي تستثمر ⁠في قطاع التكنولوجيا إذ تراجع ثلاثة بالمئة، يليه سهم نيبون يوسين للشحن الذي انخفض 2.5 بالمئة.

وسيتابع المستثمرون عن ​كثب تصريحات الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن ​وارش بشأن ⁠التضخم والبطالة والتوقعات الاقتصادية خلال مؤتمره الصحفي الأول عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع على نطاق ⁠واسع أن ​يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ​دون تغيير.

وجاءت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي صدرت اليوم قوية، مثل ارتفاع الصادرات اليابانية في ​مايو أيار وذلك للشهر التاسع على التوالي.