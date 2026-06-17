أستراليا تخفف تحذيرات السفر للشرق الأوسط بعد اتفاق أمريكا وإيران

خففت أستراليا اليوم الأربعاء تحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج إن التوصية تغيرت من "عدم السفر" إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر"، لكنها أضافت أن على الأستراليين مواصلة تأجيل السفر غير الضروري إلى دول الخليج.
وقالت "في حين أن الوضع الأمني في أنحاء الشرق الأوسط قد يتدهور بسرعة ودون سابق إنذار، فقد قيمت (الحكومة) الأوضاع الحالية في البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بأنها مناسبة للانتقال إلى (المستوى الأدنى)" من التحذير.