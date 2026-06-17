أستراليا تخفف تحذيرات السفر للشرق الأوسط بعد اتفاق أمريكا وإيران

خففت أستراليا اليوم الأربعاء تحذيراتها ​المتعلقة بالسفر إلى ‌البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بعد توصل ​الولايات المتحدة وإيران ​إلى اتفاق مؤقت لإنهاء ⁠الحرب.

وقالت وزيرة الخارجية ​بيني وانج إن التوصية ​تغيرت من "عدم السفر" إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر"، ​لكنها أضافت أن ​على الأستراليين مواصلة تأجيل السفر ‌غير ⁠الضروري إلى دول الخليج.

وقالت "في حين أن الوضع الأمني في ​أنحاء الشرق ​الأوسط ⁠قد يتدهور بسرعة ودون سابق ​إنذار، فقد قيمت (الحكومة) ​الأوضاع ⁠الحالية في البحرين وإسرائيل والكويت وقطر ⁠والإمارات ​بأنها مناسبة ​للانتقال إلى (المستوى الأدنى)" من التحذير.