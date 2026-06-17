 رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب قيادة دبلوماسية سلمية مع بيونجيانج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب قيادة دبلوماسية سلمية مع بيونجيانج

رويترز
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 8:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 8:28 ص

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج إنه طلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب ​أن يتولى زمام المبادرة سعيا إلى حل سلمي ‌للتوتر مع كوريا الشمالية خلال حوار قصير في قمة مجموعة السبع أمس الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كانج يو جونج إن الزعيمين تبادلا ​التحية خلال التقاط صورة جماعية لقادة مجموعة السبع، حيث ​سأل ترامب لي عن الوضع الحالي للعلاقات مع ⁠كوريا الشمالية.

وذكر مكتب لي أنه طلب من ترامب أن يقود ​جهودا لحل قضية كوريا الشمالية سلميا، كما فعل في الشرق ​الأوسط. وأضافت كانج أن ترامب رد بأنه سيعمل على معالجة قضية كوريا الشمالية.
 
وعقد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ثلاثة اجتماعات خلال ​فترة ولاية ترامب الأولى، هي قمة تاريخية في سنغافورة ​عام 2018، وقمة ثانية في هانوي عام 2019، واجتماع في وقت لاحق ‌من ⁠ذلك العام في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث أصبح ترامب أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية وهو يشغل منصبه.
وكانت الجهود الدبلوماسية قد انهارت بعد فشل قمة هانوي في ​التوصل إلى اتفاق ​بشأن تفكيك ⁠برنامج بيونجيانج النووي وتخفيف العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.
وأبدى ترامب مرارا اهتمامه بإحياء الدبلوماسية المباشرة ​مع كيم. وقال في أغسطس آب 2025 ​إنه يتطلع ⁠إلى رؤية الزعيم الكوري الشمالي في الوقت المناسب في المستقبل، وقال أيضا في أكتوبر تشرين الأول إنه يرغب بشدة في لقاء ⁠كيم ​مرة أخرى.
 
ونشر ترامب الأسبوع الماضي صورة ​له مع كيم على منصته تروث سوشال دون تعليق، في ما بدا تذكيرا ​بعلاقتهما الدبلوماسية السابقة.


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