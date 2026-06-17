رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب قيادة دبلوماسية سلمية مع بيونجيانج

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج إنه طلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن يتولى زمام المبادرة سعيا إلى حل سلمي للتوتر مع كوريا الشمالية خلال حوار قصير في قمة مجموعة السبع أمس الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كانج يو جونج إن الزعيمين تبادلا التحية خلال التقاط صورة جماعية لقادة مجموعة السبع، حيث سأل ترامب لي عن الوضع الحالي للعلاقات مع كوريا الشمالية.
وذكر مكتب لي أنه طلب من ترامب أن يقود جهودا لحل قضية كوريا الشمالية سلميا، كما فعل في الشرق الأوسط. وأضافت كانج أن ترامب رد بأنه سيعمل على معالجة قضية كوريا الشمالية.
وعقد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ثلاثة اجتماعات خلال فترة ولاية ترامب الأولى، هي قمة تاريخية في سنغافورة عام 2018، وقمة ثانية في هانوي عام 2019، واجتماع في وقت لاحق من ذلك العام في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث أصبح ترامب أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية وهو يشغل منصبه.
وكانت الجهود الدبلوماسية قد انهارت بعد فشل قمة هانوي في التوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك برنامج بيونجيانج النووي وتخفيف العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.
وأبدى ترامب مرارا اهتمامه بإحياء الدبلوماسية المباشرة مع كيم. وقال في أغسطس آب 2025 إنه يتطلع إلى رؤية الزعيم الكوري الشمالي في الوقت المناسب في المستقبل، وقال أيضا في أكتوبر تشرين الأول إنه يرغب بشدة في لقاء كيم مرة أخرى.
ونشر ترامب الأسبوع الماضي صورة له مع كيم على منصته تروث سوشال دون تعليق، في ما بدا تذكيرا بعلاقتهما الدبلوماسية السابقة.