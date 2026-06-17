 الجيش الأمريكي: مقتل شخص بعد قصف سفينة شرق المحيط الهادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي: مقتل شخص بعد قصف سفينة شرق المحيط الهادي

رويترز
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 8:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 8:34 ص

 قال الجيش الأمريكي إنه قصف سفينة في منطقة شرق المحيط الهادي، ​مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة ‌اثنين.
والضربة التي وقعت أمس الثلاثاء هي أحدث الهجمات التي تصفها منظمات حقوق الإنسان بأنها عمليات قتل ​خارج نطاق القضاء، بينما تعتبرها واشنطن ​استهدافا لمن تسميهم "إرهابيي المخدرات".

وفيما يلي بعض ⁠التفاصيل:
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة إكس ​مقتل رجل ونجاة اثنين خلال الضربة.
قالت القيادة ​الجنوبية إنه تم إخطار خفر السواحل الأمريكي لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.
نادرا ما نجا أحد من الضربات الأمريكية.
تستهدف ​إدارة الرئيس دونالد ترامب السفن التي ​تقول إنها تنقل المخدرات.
يشكك الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان، ‌سواء ⁠في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، في شرعية هذه الضربات.
أسفرت ضربات الجيش الأمريكي على هذه السفن عن مقتل أكثر من ​200 شخص ​منذ سبتمبر ⁠أيلول.
قالت القيادة الجنوبية إن السفينة التي استهدفت أمس الثلاثاء كانت تدار ​بواسطة "منظمات إرهابية مصنفة" وكانت "تسلك طرقا ​معروفة ⁠لتهريب المخدرات".
لم تحدد القيادة الجنوبية المنظمات أو الأفراد ولم تقدم تفاصيل حول هذه الاتهامات.
تعتبر منظمة ⁠هيومن ​رايتس ووتش ومنظمة العفو ​الدولية هذه الضربات عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق ​القضاء.


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