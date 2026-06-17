الجيش الأمريكي: مقتل شخص بعد قصف سفينة شرق المحيط الهادي

قال الجيش الأمريكي إنه قصف سفينة في منطقة شرق المحيط الهادي، ​مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة ‌اثنين.

والضربة التي وقعت أمس الثلاثاء هي أحدث الهجمات التي تصفها منظمات حقوق الإنسان بأنها عمليات قتل ​خارج نطاق القضاء، بينما تعتبرها واشنطن ​استهدافا لمن تسميهم "إرهابيي المخدرات".

وفيما يلي بعض ⁠التفاصيل:

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة إكس ​مقتل رجل ونجاة اثنين خلال الضربة.

قالت القيادة ​الجنوبية إنه تم إخطار خفر السواحل الأمريكي لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

نادرا ما نجا أحد من الضربات الأمريكية.

تستهدف ​إدارة الرئيس دونالد ترامب السفن التي ​تقول إنها تنقل المخدرات.

يشكك الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان، ‌سواء ⁠في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، في شرعية هذه الضربات.

أسفرت ضربات الجيش الأمريكي على هذه السفن عن مقتل أكثر من ​200 شخص ​منذ سبتمبر ⁠أيلول.

قالت القيادة الجنوبية إن السفينة التي استهدفت أمس الثلاثاء كانت تدار ​بواسطة "منظمات إرهابية مصنفة" وكانت "تسلك طرقا ​معروفة ⁠لتهريب المخدرات".

لم تحدد القيادة الجنوبية المنظمات أو الأفراد ولم تقدم تفاصيل حول هذه الاتهامات.

تعتبر منظمة ⁠هيومن ​رايتس ووتش ومنظمة العفو ​الدولية هذه الضربات عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق ​القضاء.