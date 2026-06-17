الجيش الأمريكي: مقتل شخص بعد قصف سفينة شرق المحيط الهادي

قال الجيش الأمريكي إنه قصف سفينة في منطقة شرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة اثنين.
والضربة التي وقعت أمس الثلاثاء هي أحدث الهجمات التي تصفها منظمات حقوق الإنسان بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء، بينما تعتبرها واشنطن استهدافا لمن تسميهم "إرهابيي المخدرات".
وفيما يلي بعض التفاصيل:
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة إكس مقتل رجل ونجاة اثنين خلال الضربة.
قالت القيادة الجنوبية إنه تم إخطار خفر السواحل الأمريكي لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.
نادرا ما نجا أحد من الضربات الأمريكية.
تستهدف إدارة الرئيس دونالد ترامب السفن التي تقول إنها تنقل المخدرات.
يشكك الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، في شرعية هذه الضربات.
أسفرت ضربات الجيش الأمريكي على هذه السفن عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ سبتمبر أيلول.
قالت القيادة الجنوبية إن السفينة التي استهدفت أمس الثلاثاء كانت تدار بواسطة "منظمات إرهابية مصنفة" وكانت "تسلك طرقا معروفة لتهريب المخدرات".
لم تحدد القيادة الجنوبية المنظمات أو الأفراد ولم تقدم تفاصيل حول هذه الاتهامات.
تعتبر منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية هذه الضربات عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق القضاء.