بنك أبوظبي الأول يقترح إلغاء الحد الأقصى لملكية الأجانب

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اقترح بنك أبوظبي الأول إلغاء الحد الأقصى لملكية الأجانب لأسهمه بعدما بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تخفيف القواعد لجذب المستثمرين الأجانب.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن أكبر بنك في الإمارات قوله اليوم الأربعاء في بيان إن اقتراح مجلس إدارة البنك يخضع لإشراف الجهات التنظيمية، وسيتطلب تعديلات للقوانين والسياسات الحالية.

وأوضح أن هذه الخطوة "يمكن أن تجعل الشركات العامة الأخرى في الإمارات تطبق إجراءات مماثلة".

وقال ادموند كريستو، المحلل المالي في "بلومبرج انتيليجنس" في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن هذا "خبر إيجابي لبنوك دولة الإمارات، حيث إنه يمكن أن يسمح للبنوك الأجنبية بامتلاك حصص استراتيجية في مؤسسات الإقراض المحلية، خاصة مقدمي القروض الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تؤدي بشكل جيد".

وأضاف "سيؤدي هذا على الأرجح إلى جذب مهارات جديدة وتسريع التحول الرقمي مع مشاركة المعلومات والاستثمارات الأجنبية".

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قالت هذا الشهر إنها ستسمح للأجانب بامتلاك نسبة تصل إلى 100 بالمئة من الشركات في مختلف الصناعات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء إن الحكومة الاتحادية ستترك لكل إمارة الحق في اتخاذ "القرار بشأن نسبة ملكية الأجانب في كل نشاط وفقا لظروفها".