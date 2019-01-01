إيكونج رجل مباراة نيجيريا وتونس بأمم إفريقيا

فاز وليام إيكونج لاعب خط وسط منتخب نيجيريا وأودينيزي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة فريقه أمام تونس في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

وقدم إيكونج أداء جيد مع النسور الخضراء طوال المباراة مكنته من تحقيق جائزة رجل المباراة.

ونجح المنتخب النيجيري في تحقيق برونزية أمم إفريقيا عقب الانتصار على نسور قرطاج بنتيجة هدف مقابل لاشئ، حيث سجل أودين إيجالو هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 3 من بداية المباراة ليقترب من جائزة هداف البطولة بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 5 متوفقًا بفارق هدفين عن كل من رياض محرز ، أدم وناس نجما المنتخب الجزائر وساديو ماني نجم المنتخب السنغالي.