السفارة المصرية في أوغندا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

احتفلت السفارة المصرية في أوغندا بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة الأوغندية في مقدمتهم "علي كيروندا كيفينجيني" النائب الثاني لرئيس الوزراء الأوغندي ووزير شئون تجمع شرق أفريقيا، و"جيجي أودونجو" وزير الأمن الداخلي الأوغندي. كما حضر الاحتفال عدد من نواب البرلمان، وكبار المسئولين بوزارات الخارجية والصحة والكهرباء والاستثمار، وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية، فضلا عن الجالية المصرية المقيمة في أوغندا.

وصرح طارق سلام سفير مصر لدى كمبالا، بأن ثورة 23 يوليو لعبت دوراً مؤثراً في دعم حركات التحرر في مختلف الدول الأفريقية، حيث ساعدت الثورة المصرية كثير من الدول الأفريقية في نيل استقلالها وفي الحفاظ على هويتها وإرادة شعوبها. وأضاف سلام أن من أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، تحقيق التنمية والسلام في الدول الأفريقية عبر تحقيق التكامل والإندماج الاقتصادي فيما بينها.

وأشار سلام أن العلاقات المصرية – الأوغندية تواصل الإزدهار على مختلف المستويات، مشيرا إلى المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية لدعم الأشقاء في أوغندا، مثل المرحلة الثانية لمشروع مكافحة الفيضانات بمحافظة كاسيسي، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بمحافظة بوسيا، والمزرعة النموذجية المشتركة، وإنهاء مشروع إدارة العشب المائي في المناطق حول بحيرتي ألبرت وكيوغا، فضلا عن تدريب 180 أوغندياً سنوياً في مختلف المجالات.

من جهته، أشاد نائب رئيس الوزراء الأوغندي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الحالية، والدور الذي يلعبه المستثمرون المصريون في أوغندا، مشيراً إلى أن بين مصر وأوغندا الكثير من الأمور المشتركة خاصة نهر النيل، الذي يربط بينهما، فضلا عن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا والاتحاد الإفريقي. وانتهز هذه الفرصة لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأفريقيا بشكل عام، على تدشين مرحلة التفعيل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في نيامي مؤخرا. وأشاد بدور مصر ومكانتها المتميزة على الصعيدين العربي والأفريقي ودعمها لقضايا أفريقيا، مما أهلها لقيادة القارة وترؤسها للاتحاد الأفريقي.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأوغندي أن مصر شريك هام في دعم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة الأوغندية خلال المرحلة الحالية، مبرزاً العلاقة الجيدة التي تجمع بين الرئيسين السيسي وموسيفيني وتأثيرها علي نمو العلاقات بين البلدين، كما وجه الشكر لمصر على دعمها لأوغندا في كافة المجالات.