ميركل ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح فون دير لاين رئيسة للمفوضية

رحبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بتصويت البرلمان الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء، لصالح تعيين مواطنتها أورزولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.



ووصفت ميركل وزيرة دفاعها المنتمية إلى حزبها المسيحي الديمقراطي بأنها تجمع بين " الاقتناع والإقناع" بأوروبا.



وأضافت ميركل أن فون دير لاين "ستتصدى الآن وبسرعة كبيرة للتحديات التي نقف أمامها كاتحاد أوروبي، وقد أوضحت هي ذلك خلال خطابها في البرلمان الأوروبي".



وتابعت ميركل :"حتى مع فقدي اليوم لوزيرة ظلت تعمل معي على مدار سنوات طويلة، فإنني سأكسب شريكة جديدة في بروكسل، ولذلك فأنا أتطلع إلى تعاون جيد (بيننا)".



وكان ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن 383 نائبا (من أصل 747 نائبًا) صوتوا لصالح تعيين فون دير لاين في منصب رئيس المفوضية خلفا لـ جان- كلود يونكر.