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منطقة جنوب شرق إنجلترا تعيش «يوم النمل الطائر»

بريطانيا - ارشيفية
بريطانيا - ارشيفية
لندن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 9:53 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 9:53 م
خدعت أسراب النمل الطائر في جنوب شرق إنجلترا رادار التنبؤ بالطقس، حيث أظهر سقوطا للأمطار فوق المنطقة اليوم الجمعة، الذي أطلق عليه البعض اسم "يوم النمل الطائر".

وقال مكتب هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا "ميت أوفيس"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إنها لا تمطر في لندن أو كينت أو ساسكس، لكن رادارنا يقول عكس ذلك".

وأضاف المكتب :"إن الرادار يلتقط في الواقع سربا من النمل الطائر عبر الجنوب الشرقي".

وأوضح مكتب الارصاد أن "النمل يمكن أن يطير في السماء ويظهر على شكل كتل عادة في الأيام الدافئة والرطبة والتي لا تكون فيها رياح".

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