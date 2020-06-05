أحد المشتبه بهم في فضيحة «وايركارد»يعتزم التعاون مع السلطات الألمانية

على خلفية فضيحة الاحتيال في موازنة مجموعة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع، أعلن أحد المشتبه بهم الأكثر أهمية في القضية عزمه التعاون مع الادعاء العام الألماني.

وأكد محامي الرئيس السابق لشركة "كارد سيستيمز ميدل إيست" المملوكة لـ"وايركارد"، ومقرها دبي، والذي يقبع حاليا في السجن الاحتياطي اليوم الجمعة إبداء التعاون، وقال: "موكلي قبل الإجراء طوعا، ويتحمل مسؤوليته الخاصة، على عكس آخرين"، مؤكدا في المقابل أنه لا يتحدث عن اعتراف.

ولعبت شركة "كارد سيستيمز ميدل إيست" دورا محوريا في المعاملات المزيفة المزعومة التي تم بها تضخيم ميزانيات "وايركارد" بمقدار 9ر1 مليار يورو.

ويتبين من ميزانية الشركة الأم "وايركارد إيه جي" لعام 2018، سجلت الشركة جزءا كبيرا من الأرباح المحجوزة، بينما كانت تسجل الغالبية العظمى من الشركات التابعة لها خسائر. ويُفترض أن هذه الأرباح المزعومة لأنظمة البطاقات في فرع الشركة في دبي كانت بالكامل أو على الأقل أغلبها مزورة.