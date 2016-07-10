سلطات أمنية: لا دلائل على تجسس سيبراني على باحثي كورونا في ألمانيا

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منذ بدء أزمة جائحة كورونا، لم ترصد الأجهزة الأمنية في ألمانيا أي هجمات سيبرانية على المعاهد البحثية والشركات المعنية بمكافحة الجائحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، شتيفه ألتر، اليوم الجمعة في برلين، إن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أطلعت شركات الأدوية المعنية بأبحاث فيروس كورونا المستجد قبل فترة على إمكانيات مثل هذه المساعي من قبل قراصنة الانترنت بوجه عام.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن المركز الوطني للأمن الإلكتروني الذي تديره الحكومة البريطانية أن مجموعة تعرف باسم "أيه بي تي 29 "ويطلق عليها ايضا "كوزي بير "استهدفت منظمات تقوم بتطوير لقاحات في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.

وأضاف المركز أنه من المرجح تنفيذ الهجمات الإلكترونية بنية سرقة المعلومات والملكية الفكرية المتعلقة بتطوير لقاحات ضد كوفيد 19 والتجارب الخاصة بها.

وأوضح المركز أن قراصنة مجموعة إيه بي تي 29 يعملون من المؤكد تقريبا كجزء من أجهزة الاستخبارات الروسية . وأيدت هذه التقديرات سلطات في الولايات المتحدة وكندا.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن السلطات الألمانية على اتصال بالسلطات البريطانية، مضيفا أن الحكومة الألمانية ليس لديها معلومات خاصة بالأمر.