مصدر لـ«الشروق»: لم نحدد موعدا لإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة حتى الآن



تنقل وزارة الأوقاف شعائر صلاة الجمعة، اليوم، على الهواء مباشرة، من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بحضور عدد محدود من المصلين، وبذات ضوابط إقامة الجمعة فى الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل.



وحددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة، وهو «مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذى الحجة»، حيث كلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الدكتور أسامة فخرى الجندى بأداء الخطبة.



وتعد صلاة الجمعة اليوم، هى ثامن صلاة جمعة بعد قرابة 4 أشهر على قرار غلق المساجد، والذى اتخدته الوزارة فى مارس الماضى، ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19».



وأقامت الوزارة صلاة الجمعة الماضية بمسجدى الجامع الأزهر والفتاح العليم، وقبلها بمسجدى السطان حسن والفتاح العليم، وسبقها فى مسجد محمد على بالقلعة وسبقتها بالسيدة زينب، وقبلها بمسجد الحسين، وأيضا بالجامع الأزهر وقبلها بالسيدة نفيسة.



وتواصل غرف عمليات الوزارة الرئيسية والفرعية فى متابعة باقى المساجد بالمحافظات، للتأكد من الالتزام بقرار الغلق.



وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة، بمختلف المديريات والمساجد على مستوى المحافظات، ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار العدوى.



وشددت على جميع الأئمة ومسئولى المساجد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، كما ناشدت جميع رواد المساجد باتباع التعليمات وعدم مخالفتها.