ريو دي جانيرو تعيد فتح الشواطئ رغم تفاقم جائحة كورونا

بدأت ثاني أكبر مدن البرازيل من حيث التعداد السكاني، مدينة ريو دي جانيرو، في إعادة فتح شواطئنها أمام الفرق الرياضية وكذلك مقاصدها السياحية، حتى على الرغم من تسجيل البلاد أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد.



ومع ذلك، أبقت المدينة حظرها على الأنشطة الرياضة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعتاد أعداد أكبر من الجماهير التجمع للعب كرة الطائرة على شواطئ كوباكابانا أو إيبانيما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وقال عمدة المدينة مارسيلو كريفيلا في وقت سابق إنه لن يسمح بالسباحة والتعرض لأشعة الشمس، إلى أن يتوافر لقاح لمرض كوفيد-19.



وتم السماح بإعادة فتح مناطق الجذب السياحي بأعداد محدودة والالتزام بمسافة تباعد اجتماعي.



وسوف يستقبل جبل شوجارلوف وجبل كوركوفادو، حيث تمثال المسيح الشهير، الزوار في النصف الأول من أغسطس المقبل.



وسجلت البرازيل يوم الخميس أكثر من مليوني اصابة، وتوفي ما مجموعه 76 الفا و 688 شخصا بسبب المرض.



وحذرالخبراء من موجة جديدة من كورونا ، مع تسجيل أكثر من 65 ألفا و500 حالة إصابة و7 آلاف و550 وفاة في ريو دي جانيرو، رغم تراجع حدة تفشي الفيروس مؤخرا في المدينة.



وتحل البرازيل ثانيا عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابة بمرض كوفيد-19.