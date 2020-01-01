نجوم أوبرا الإسكندرية فى حفل فني على مسرح سيد درويش

أقامت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا لنجوم أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو دكتور مجدى حلمى، على مسرح سيد درويش، وفقا لخطة وزارة الثقافة لاستئناف الحراك الإبداعي تدريجيا وسط إجراءات وقائية واحترازية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع الطرب منها "وحشتوني، وطاير يا هوا، وأما براوة، وألف ليلة وليلة، ويا أعز من عيني، وزي العسل، وسلم على، ومتى أشوفك، وكعب الغزال، وعلى الرملة، وأي والله، والتوبة، وقولوله، ويا شمس يا منورة غيبي، وزيزينيا، ويا أغلى اسم في الوجود، وموسيقى ليالينا".

شارك فى الحفل الفنانون أحمد عفت، وياسرسليمان، وصابرين النجيلي، ومي فاروق، صوليست الكلارينت محمد فوزي.

حرص جمهور أوبرا الإسكندرية على ارتداء الأقنعة الطبية والالتزام بالتدابير الوقائية التي تم التعارف عليها من قياس درجة الحرارة والمرورمن خلال بوابات التعقيم، كما ساهم أسلوب تنسيق مقاعد المسرح فى استكمال الصورة الحضارية، والابقاء على مسافات التباعد الآمن؛ حفاظا على السلامة العامة.