 طائرة «رايان إير»تهبط في أوسلو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها - بوابة الشروق
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طائرة «رايان إير»تهبط في أوسلو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها

أوسلو - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 2:52 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 2:52 م

هبطت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة، في أوسلو بعد تلقي تهديد بتفجير قنبلة على متنها، خلال رحلتها للنرويج.

وقالت الشرطة النرويجية، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الطائرة هبطت بسلام في المطار الدولي بأوسلو.

وأضافت الشرطة أن الموقف غير واضح، مشيرة إلى أن أفرادها متواجدين بشكل مكثف في المطار.

وكانت محطة "إن آر كيه" الإذاعية النرويجية ذكرت استنادا إلى شركة "أفينور" المشغلة لمطار أوسلو أن طائرة رايان إير كانت قادمة من لندن إلى النرويج.

وقالت متحدثة باسم "أفينور" للمحطة إن كافة الركاب غادروا الطائرة وفي طريقهم إلى صالة الوصول.


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