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هنأ محمد أبوتريكة أسطورة الأهلي، ناديه بعد التتويج باللقب الإفريقي العاشر على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفاز الأهلي باللقب العاشر على حساب كايزر تشيفز ( 3 – 0)، ووقع على ثلاثية الأهلي كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«ألف مبروك لنادينا الحبيب الأهلي بطل القرن الإفريقي إنجاز تاريخي يضاف إلى الإنجازات العديدة والألقاب التي تتجاوز 140 لقب طوال تاريخه ودائما الأهلي على القمة.. الحمد لله ويجتهد الجميع من أجل المزيد».

يذكر أن أبوتريكة نجح في الفوز بهذه البطولة 5 مرات، في 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.