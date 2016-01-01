ريشي سوناك يتصدر أحدث استطلاع للرأي على خلافة رئيس الوزراء البريطاني

تصدر وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، أحدث استطلاع للرأي على خلافة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.

وفي استطلاع للرأي شمل 4500 شخص، أجرته شركة "جيه إل بارتنرز" لاستطلاعات الرأي، حصل وزير الخزانة السابق على أعلى تصنيف (أو "رئيس وزراء جيد") بنحو 76 في المائة من بين من تم استطلاع آرائهم، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وفيما يتعلق بالناخبين المحافظين في عام 2019، تمتع سوناك بأعلى تصنيف إيجابي صافٍ على القمة من منافسيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه سوناك، الذي صوّت لصالح مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2016، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به من أجل تعظيم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تجرى غداً الجولة التالية من التصويت قبل أن تجرى في جميع أنحاء البلاد يوم 22 يوليو.