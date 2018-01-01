نفى الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية وفقدانه النطق بعد إجراءه عملية جراحية بالقلب الأسبوع الماضي.



وقال نجم فرقة مسرح مصر، في اتصال تليفوني مع "الشروق"، إن حالته مستقرة، وأنه غادر المستشفى ويستكمل علاجه في المنزل.



وأضاف "توتا"، أن تقارير الأطباء مطمئنة، وأنه يتماثل للشفاء، ويشعر بتسحن ملحوظ في حالته الصحية.



وأكد أنه لا يشغل باله بما يتم نشره من شائعات، ولا يشغل باله بالرد عليها، وأن ما يشغله حاليا استرداد كامل صحته بعد الجراحة الناجحة التي أجرها مؤخرا؛ ليعود قريبا لجمهوره بأعمال فنية تسعدهم.



وكانت أنباء قد تداولتها مواقع إخبارية وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن انتكاسة في الحالة الصحية لمحمد عبد الرحمن فقدد على إثرها القدرة على الكلام.



ومن جانبه، شدد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على ضرورة تحري المصداقية والدقة في نشر أخبار عن الحالة الصحية عن الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة، مؤكد أن ما نشره البعض غير صحيح، وهي شائعة ليست لها أساس من الصحة.



وكانت شقيقة محمد عبد الرحمن، قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، خبر إجراء شقيقها لعملية جراحية في القلب مطالبة من جمهوره بالدعاء له، لكي يتماثل الشفاء العاجل في أقرب وقت.