كوريا الشمالية تسجل أقل من 500 إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الثاني

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 لتظل أقل من 500 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 430 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل أكثر من 77ر4 مليون حالة بحلول الساعة 6 مساء يوم السبت، تعافي منهم 98ر99 % ، ويتلقى ما لا يقل عن 870 شخصا العلاج في المستشفيات.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في كوريا الشمالية في اتجاه تنازلي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.