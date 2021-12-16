الرئيس الموريتاني يهنئ العاهل السعودي وولي العهد على نجاح قمة الأمن والتنمية في جدة

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان على نجاح قمة الأمن والتنمية التي احتضنتها مدينة جدة.

وذكرت الرئاسة الموريتانية ان الرئيس الغزواني كتب للعاهل السعودي يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة نجاح قمة الأمن والتنمية في جدة.

واضاف إن نجاح هذه القمة يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم، ونأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد من الاستقرار والرخاء في المنطقة وأن تسهم في إرساء السلام في العالم.

وخلص الى القول إنني إذ ارجو للشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، لأجدد لجلالتكم التعبير عن صادق حرصنا على العمل من أجل تعميق وتقوية علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وفي تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح قمة الأمن والتنمية التي احتضنتها مدينة جدة.

كتب الرئيس الغزواني: يسرني، كثيرا، أن أتقدم إلى سموكم بخالص التهاني على نجاح قمة الأمن والتنمية التي احتضنتها مدينة جدة.

لقد أكدت هذه القمة، من جديد، الموقع الريادي للمملكة العربية السعودية في رسم سياسات الأمن والتنمية في المنطقة والعالم.

وتابع قائلا :سيساهم نجاحها الباهر، دون شك، في دعم الأمن، والاستقرار، والتنمية بالشرق الأوسط، وفي إرساء السلام في العالم.

وخلص الى القول :إنني إذ أحيي مبادرتي: السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، المنبثقتين عن الرؤية الاستشرافية الحكيمة للقيادة السعودية، لأجدد لسموكم ثابت دعمنا ووقوفنا إلى جانب المملكة، ودائم تطلعنا للعمل معكم في سبيل تطوير علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.