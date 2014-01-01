موسكو: تضرر الطريق الممتد على جسر القرم جراء حادث طارئ

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت تقارير إعلامية روسية.



ووفقا لوكالة سبوتنك الروسية للأنباء، نفت الوزارة ما أُثير من معلومات بشأن تضرر أعمدة الجسر.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرجي أكسيونوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حادث طارئ، بينما تحدثت تقارير عن مقتل شخصين جراء الحادث، بحسب سبوتنيك.



كانت روسيا قد سيطرت على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.



وقال أكسيونوف عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".



وذكرت قناة "آر تي" الروسية أن سلطات إقليم كراسنودار أعلنت إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه جزيرة القرم بسبب الحادث.



وطلب أكسيونوف من سكان القرم والسياح استخدام طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها.