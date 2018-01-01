وزير الاقتصاد الألماني يتوجه إلى الهند الأربعاء

يتوجه وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، إلى الهند بعد غد الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وأعلنت وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين في برلين أن الهدف من الزيارة في المقام الأول هو إجراء محادثات حول سياسة التجارة والطاقة والمناخ، ذلك إلى جانب تعميق شراكة ألمانيا مع الهند.

وتأتي الزيارة على خلفية الجهود المبذولة من ألمانيا لتوسيع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الصين.

وزاد حجم التجارة بين ألمانيا والهند مؤخرا. وبحسب بيانات الوزارة، تعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري للهند في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الهند أيضا الشريك التجاري الأهم لألمانيا في جنوب آسيا وجنوب شرقها، كما تتمتع الهند بإمكانيات كبيرة لتوسيع الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يجري هابيك محادثات سياسية في نيودلهي يوم الخميس المقبل، والمشاركة في مؤتمر اقتصادي هناك. ويعتزم الوزير إجراء محادثات تجارية وزيارات لشركات في مومباي يوم الجمعة المقبل قبل أن يحضر اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في جوا يوم السبت المقبل. وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى.

وبحسب بيانات الوزارة، سيكون برفقة هابيك وفد من أعضاء البرلمان الألماني (بوندستاج) وممثلون عن قطاع الاقتصاد.