الأهلي يوقف البث المباشر لقناته الفضائية

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استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الاعلامي في اجتماعه اليوم، برئاسة محمود الخطيب الرؤى المستقبلية لقناة النادي الفضائية.

كما طالع قيام شركة بريزنتيشن لايف بإنهاء مهمة العاملين بالقناة وفقا لعقودهم للبرمة مع بريزنتيشن (لايف والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وكذلك إبلاغهم وسداد كافة مستحقاتهم الشهرية.

وأيضا ما جاء في التقرير الخاص باللجنة التي قام للجلس بتشكيلها في الاجتماع السابق لاستلام القناة من شركة بريزنتيشن لايف».. وفي ضوء ما سبق قرر للجلس ما يلي:

توجيه الشكر إلى شركة بريزنتيشن لايف عن التعاون الذي جرى مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيامها بسداد المستحقات المالية لكافة العاملين بالقناة حتى نهاية عقودهم مع بريزنتيشن لايف» في يوليو الجاري.

التأكيد على استمرار التعاون الإيجابي مع شركة بريزنتيشن لايف» فيما يخص حقوقها في التسويق الحصري لبرامج القناة خلال المرحلة القادمة، وفقا للتعاقد المبرم مع النادي.

إيقاف البث للباشر للقناة اعتبارًا من غد الخميس للوافق 18-7-2024، على أن يستمر البث السجل خلال الفترة الانتقالية، تحت إشراف لجنة تيسير الأعمال بالقناة.

دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل القناة، لاختيار الأفضل من بينها، والذي يساعد القناة على تقديم للحتوى الذي يليق بالنادي وتاريخه ويحقق طموحات جماهيره.