«توبيخٌ من المحافظ واعتذار من رئيس الوزراء».. بدايةُ ونهاية لواقعة أثارت جدلا واسعا على مدار الساعات الماضية، وتصدرت الحديث عن منصات التواصل الاجتماعي، وهي قصة «طبيبة المراجعة».

القصة بدأت بجولة تفقدية أجراها اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بمستشفى المراغة المركزي، وخلالها أحال طبيبة للتحقيق.

- المحافظ يعنِّف الطبيبة

لم تكن الجولة ولا قرار الإحالة أمرا عاديا كما يحدث في مثل هذه الأمور الإدارية، لكن مقطع فيديو كانت الصفحة الرسمية لمحافظة سوهاج قد نشرته حمل مضامين الجدل الواسع، وذلك بعدما ظهر المحافظ وهو يعنف الطبيبة بشدة.

الفيديو أظهر تعنيف المحافظ للطبيبة سمر أنور بقسم النساء والتوليد بمستشفى المراغة المركزي، لرفضها الكشف على مريض دون تذكرة دخول للمستشفى.



- في بداية الواقعة.. ردود فعل متباينة

بداية ردود الفعل كانت متباينة بشكل كبير، حيث أشاد البعض بتصرف المحافظ لما اعتُبر أنه يحمل دوافع إنسانية، لكن الأمر تضمَّن انتقادا لطريقة تعامله مع الطبيبة التي وصفها البعض بأنها التزمت بالقانون.

- منشور الطبيبة.. طوفان من التعاطف

دخلت القصة في منحى آخر، بسبب المنشور الذي كتبته الطبيبة على حسابها بموقع فيسبوك قائلة: «هو عادي إني أتعامل بالطريقة دي وأتهزأ وأنا والله العظيم مليش أي ذنب في اللي حصل بل والله عملت معاهم أكتر من واجبي وصلاحياتي بكتير ؟؟.. هو عادي إنه المحافظ يسمع من الريلاتيفز وميدينيش فرصة أنطق حتى.. هو لحد إمتى هتفضل الدكاترة ملطشة الكل كده.. حسبي الله ونعم الوكيل.. عند الله تجتمع الخصوم».

أرفقت الطبيبة، منشورها بوسم #طبيبة_المراغة الذي تحول عنوانا للتريند على مدار الساعات الماضية.

محافظ سوهاج عجبه اللي محافظ الدقهليه عمله فحب يقلده🙂



حول الطبيبة للتحقيق لانها منتظرة تذكرة الكشف قبل ان تبدأ عملها



يعني حضرتك تجاهلت المستشفيات اللي خارج الخدمة ف محافظتك ونقص الادوية والمستلزمات الطبيه وداخل تعمل شو وتهين طبيبة اثناء عملها؟؟!!pic.twitter.com/oDjtytUiOd — ☠️EMA إيما (@ghost_girl2023) July 17, 2024

- صفحة سوهاج تحذف فيديو الجولة

المنشور الذي كتبته الطبيبة، جعلها تحصل على تعاطف كبير وانتشارا واسعا لقصتها، فيما تبين لاحقا أن الصفحة الرسمية لمحافظة سوهاج التي كانت قد نشرت الفيديو.

- أنباء عن استقالات جماعية

في أعقاب ذلك، ترددت أنباء عن أن أعضاء مجلس نقابة الأطباء الفرعية بسوهاج، قدّموا استقالتهم تضامنًا مع زميلتهم الطبيبة.

- النقابة العامة للأطباء تدخل على الخط

دخلت النقابة العامة للأطباء، على الخط وقالت في بيان، إنها تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالتحركات التي تمارسها نقابة أطباء سوهاج مع مديرية الشئون الصحية بسوهاج ومحافظة سوهاج وذلك بما يرد للطبيبة اعتبارها عما بدر تجاهها رسميا وقانونيا وبما يضمن عدم تكرار ذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وللمواطنين وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.

- اعتذار رئيس الوزراء.. احتواءٌ للأزمة

في خضم كل هذه التطورات المتسارعة، تفاعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الواقعة، وقد اعتذارا للطبيبة.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «أتابع كل يوم ما يحدث، وفي مجلس الوزراء تناقلت بعض المواقع ما حدث بمحافظة سوهاج، أثناء تفقد المحافظ لواحدة من المستشفيات، ونتيجة لوجود شكاوى من المواطنين من عدم تقديم الخدمة بصورة جيدة حدثت مشادة مع إحدى الطبيبات في المستشفى».

وأضاف: «نؤكد أننا كمسئولين تنفيذيين حريصون على تحقيق رضا المواطن، ولكن من خلال القنوات التي ينظمها النظام العام للدولة».

وأشار إلى أن المحافظ من حقه اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق أفضل خدمة للمواطن، دون التجاوز بحق العاملين في الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وتوجه باعتذار للطبيبة، قائلًا: «لو حصل تجاوز للطبيبة فأنا بقول لها حقك عليا وأعتذر عن الموضوع».



- نقابة الأطباء تثمن اعتذار رئيس الوزراء

موقف رئيس الوزراء الذي مثّل محاولة جادة لاحتواء الأزمة، حظي بإشادة من النقابة العامة للأطباء، التي ثمنت حرص مدبولي على الاعتذار للطبيبة المعنَّفة.



- وزير الصحة يهاتف الطبيبة.. ويدعوها لزيارته

التعامل الحكومي الرسمي مع الواقعة لم يتوقف عند اعتذار رئيس الحكومة، بل حرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على إجراء اتصال تليفوني، بالطبيبة سمر أنور.

أكد وزير الصحة، على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة، مشددا على العمل على توفير كل الوسائل الممكنة التي تكفل لهم أداء مهام عملهم وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، وما يستحقونه من تقدير واحترام.

كما حرص وزير الصحة، على دعوتها هي وزوجها الطبيب لزيارته في مكتبه بمقر وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل.



