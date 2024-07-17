بنك التصدير والاستيراد الصيني يصدر سندات مالية لدعم مبادرة الحزام والطريق

أصدر بنك التصدير والاستيراد الصيني، سندات مالية لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وذلك في كل من الأسواق بين البنوك والأسواق خارج البورصة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل هذه السندات المستحقة خلال ثلاث سنوات، خارج السوق بين البنوك، مشيرة إلى أن الأموال التي سيتم جمعها تهدف إلى دعم مشاريع مبادرة الحزام والطريق التي يمولها بنك التصدير والاستيراد الصيني.

وباعتباره داعما للتجارة الخارجية والاستثمار الخارجي للصين وتعاونها الاقتصادي الدولي، أصدر بنك التصدير والاستيراد الصيني حتى الآن سندات مالية بقيمة 39 مليار يوان (حوالي 5.47 مليار دولار أمريكي)، لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وفي سبيل تعزيز تمويل مشروعات مبادرة الحزام والطريق، أعلنت الصين في أكتوبر الماضي، أن بنكين صينيين موجهين نحو تنفيذ أهداف وسياسات محددة، أحدهما بنك التصدير والاستيراد الصيني، سينشئ كل منهما نافذة تمويلية بقيمة 350 مليار يوان، وسيتم ضخ مبلغ إضافي قدره 80 مليار يوان في صندوق طريق الحرير.