 أحمد المسلماني: حرب غزة تكلف إسرائيل نحو 100 مليار دولار.. والاحتلال يعتمد على الولايات المتحدة - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يوليه 2024 11:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أحمد المسلماني: حرب غزة تكلف إسرائيل نحو 100 مليار دولار.. والاحتلال يعتمد على الولايات المتحدة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 10:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 10:52 م

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنَّ حرب غزة كلفت إسرائيل في الفترة من أكتوبر إلى مارس الماضيين 73 مليار دولار حسبما أعلن بنك إسرائيل، ما يعني أن الكلفة حاليا قد تصل إلى 100 مليار.

وأضاف خلال برنامجه «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة»، هذه التكلفة تعتبر خرافية، موضحًا أن الولايات المتحدة هي التي تدفع الجزء الأكبر من تكلفة الحرب والرصاص.

وذكر أن الولايات المتحدة قدّمت مليارات الدولارات بشكل علني، علما بأنه من الممكن أن تكون هناك مساعدات أخرى بشكل غير علني.

وأوضحت أنه من مفاجآت الحرب الراهنة أن جيش الاحتلال الذي روّج طوال الوقت خرافة أنه الجيش الذي لا يُقهر، تبين منذ اليوم الأول للحرب التي تخوضها إسرائيل مع فصيل داخل قطاع بمساحة غزة، أنها تلجأ للولايات المتحدة وأوروبا لمساعدتها.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أوقف إمداد إسرائيل بالسلاح، أوقفت تل أبيب الحرب حتى عودة السلاح للدخول في عملية رفح.

ونوه بأن عملية إخراج بعض الأسرى من قِبل إسرائيل، تبين أنه كان للولايات المتحدة الأمريكية ومخابراتها دور في ذلك.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك