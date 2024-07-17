قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنَّ حرب غزة كلفت إسرائيل في الفترة من أكتوبر إلى مارس الماضيين 73 مليار دولار حسبما أعلن بنك إسرائيل، ما يعني أن الكلفة حاليا قد تصل إلى 100 مليار.

وأضاف خلال برنامجه «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة»، هذه التكلفة تعتبر خرافية، موضحًا أن الولايات المتحدة هي التي تدفع الجزء الأكبر من تكلفة الحرب والرصاص.

وذكر أن الولايات المتحدة قدّمت مليارات الدولارات بشكل علني، علما بأنه من الممكن أن تكون هناك مساعدات أخرى بشكل غير علني.

وأوضحت أنه من مفاجآت الحرب الراهنة أن جيش الاحتلال الذي روّج طوال الوقت خرافة أنه الجيش الذي لا يُقهر، تبين منذ اليوم الأول للحرب التي تخوضها إسرائيل مع فصيل داخل قطاع بمساحة غزة، أنها تلجأ للولايات المتحدة وأوروبا لمساعدتها.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أوقف إمداد إسرائيل بالسلاح، أوقفت تل أبيب الحرب حتى عودة السلاح للدخول في عملية رفح.

ونوه بأن عملية إخراج بعض الأسرى من قِبل إسرائيل، تبين أنه كان للولايات المتحدة الأمريكية ومخابراتها دور في ذلك.