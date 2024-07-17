إصابة محمود متولي في تدريبات الأهلي

أعلن أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، إصابة محمود متولي، مدافع الفريق، بشد في العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات.

الأهلي يستعد لمواجهة فريق الألومنيوم في الثامنة من مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأوضح جاب الله أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي.

الأهلي حقق الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بفرع الجزيزة، دون راحة، استعدادا لمواجهة الألومنيوم في كأس مصر، ثم بيراميدز في الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 5 نقاط فقط خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.