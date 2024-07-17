كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار وإصابة 3 إسرائيليين قرب قرية رامين شرق طولكرم

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، عملية إطلاق النار وإصابة 3 إسرائيليين قرب قرية رامين شرق طولكرم.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن «هذه العملية تأتي انتقاماً لدماء الشهداء، وضمن مسئولية الردّ على المجازر الصهيونية في قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة، والانتهاكات التي يمارسها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال».

وأضافت: «لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخراً في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد، ما دام المُحتل جاثماً على أرضنا ومستمراً في عدوانه على شعبنا»، بحسب ما جاء بالبيان.

وأمس الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية رامين شرق طولكرم، بعد إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار وانسحاب المنفذ.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق بين بلدتي رامين وبزاريا شمال غرب نابلس، بعد عملية إطلاق النار.