 كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار وإصابة 3 إسرائيليين قرب قرية رامين شرق طولكرم - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يوليه 2024 5:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار وإصابة 3 إسرائيليين قرب قرية رامين شرق طولكرم

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 4:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 4:39 م

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، عملية إطلاق النار وإصابة 3 إسرائيليين قرب قرية رامين شرق طولكرم.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن «هذه العملية تأتي انتقاماً لدماء الشهداء، وضمن مسئولية الردّ على المجازر الصهيونية في قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة، والانتهاكات التي يمارسها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال».

وأضافت: «لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخراً في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد، ما دام المُحتل جاثماً على أرضنا ومستمراً في عدوانه على شعبنا»، بحسب ما جاء بالبيان.

وأمس الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية رامين شرق طولكرم، بعد إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار وانسحاب المنفذ.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق بين بلدتي رامين وبزاريا شمال غرب نابلس، بعد عملية إطلاق النار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك