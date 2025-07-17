لقي 5 أشخاص مصرعهم، الخميس، إثر تعرضهم للاختناق داخل محطة لتكرير المياه العادمة بمنطقة خلدة الساحلية التابعة لقضاء عاليه وسط لبنان.

وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان، إن "5 عمال سقطوا داخل أحد أحواض معالجة المياه في محطة لتكرير المياه المبتذلة (العادمة) تتبع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتقع بمنطقة خلدة الساحلية، ما أدى إلى وفاتهم على الفور".

وأوضح أن "أحد هؤلاء العمال كان ينفذ أعمال تنظيف داخل حوض معالجة على عمق نحو 7 أمتار، حيث تتراكم المياه المبتذلة، وتنبعث منها غازات سامة تؤدي إلى فقدان الوعي فور استنشاقها".

وأضاف أنه "أثناء قيام العامل بالنزول إلى قعر الحوض عبر سلم داخلي لتنظيف الرواسب العالقة بين فتحات الفلترة، تعرض للاختناق وسقط أرضا".

ولفت إلى أن "4 من زملاء العامل حاولوا تباعا إنقاذه، إلا أنهم سرعان ما تعرضوا للمصير ذاته نتيجة انبعاث الغازات السامة وانخفاض مستوى الأوكسجين في المكان المغلق، ما أدى إلى وفاتهم جميعا اختناقا".

وأشار الدفاع المدني إلى أن "الضحايا هم لبنانيان و3 فلسطينيين".