محكمة كورية جنوبية تؤيد تبرئة رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات من تهم مالية

أيدت محكمة كورية جنوبية اليوم الخميس تبرئة رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جاي يونج من تهم جنائية مالية، لتنتهي نزاعات قانونية مستمرة منذ أعوام بشأن اندماج بين شركات تابعة لسامسونج عام 2015 مما رسخ سيطرته على الشركة.

وكانت محكمة سول المركزية الجزئية قد قضت بتبرئة لي عام 2024 من تهم مثل التلاعب بأسعار الأسهم و الاحتيال المحاسبي، حيث قالت إن الادعاء أخفق في الإثبات بصورة كافية بأن الاندماج تم بصورة غير قانونية بهدف تعزيز سلطة لي على سامسونج.

وأيدت محكمة سول العليا قرار المحكمة الجزئية في فبراير الماضي، ورفضت المحكمة العليا اليوم الخميس طعن الادعاء على قرار محكمة سول العليا. ويشار إلى أن قرار المحكمة يعد نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.