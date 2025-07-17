مقتل مدني في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية

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قال مسؤولون محليون مساء الأربعاء إن مدنيا قتل نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.

وذكر حاكم المنطقة، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق تليجرا"، أن خمسة أشخاص آخرين أُصيبوا في الهجوم ونُقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أن ستة منازل تضررت جراء الهجوم، وذلك بعدما نشر في وقت سابق مقطع فيديو يُظهر طائرة مسيّرة روسية وهي تدافع ضد طائرة مسيرة أوكرانية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم اعتراض 40 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلجورود وبريانسك وليبيتسك.

يُذكر أن أوكرانيا نفذت مرارا هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية، في إطار محاولتها التصدي للهجوم الروسي الشامل الذي بدأ قبل أكثر من ثلاث سنوات.